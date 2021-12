Benfica contrata futebolista sueca Cassandra Korhonen

"É um clube enorme, profissional, com uma grande equipa. É muito diferente dos outros clubes onde joguei, até tecnicamente, corremos muito mais, mas estou pronta. Espero conseguir marcar muitos golos e ajudar a equipa a conquistar troféus", afirmou a jogadora em declarações reproduzidas no sítio de internet do Benfica.

A avançada de 23 anos vai atuar com o número 25 e chega do clube finlandês Aland United, depois de ter atuado no Västeras IK, Västeras BK 20 e Uppsala, todos suecos.

"Dona de um talentoso pé esquerdo, Cassandra Korhonen foi preponderante na forma como dinamizou o ataque do Aland United. Com 21 remates certeiros em 23 jogos, maioritariamente na grande área, e ainda três assistências, foi a segunda melhor marcadora da Kansallinen Liiga em 2021, segundo os dados da plataforma Wyscout", destacou o Benfica.

A jovem avançada foi também titular nas duas partidas disputadas pela equipa finlandesa na primeira ronda de qualificação da UEFA Champions League, onde apontou um golo e fez uma assistência.

Ainda neste ano desportivo, participou na conquista da SM Suomen Cup pelo Aland United.

"Todos querem estar na `Champions League`. Sei que há equipas mais competitivas na Liga, o que será interessante de ver em campo. Quero ganhar o campeonato pelo clube. Temos jogos importantes pela frente e queremos ganhar", vincou.