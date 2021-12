Benfica cumpriu primeiro treino sob o comando de Nélson Veríssimo

No seu sítio oficial, os `encarnados` informam que "o plantel profissional do Sport Lisboa e Benfica trabalhou na tarde desta terça-feira, 28 de dezembro, sob o comando do treinador Nélson Veríssimo, num dos relvados do Benfica Campus".

O texto do anúncio do arranque da `era` pós Jorge Jesus é acompanhada por diversas fotos, nas quais é possível ver uma conversa entre o técnico e o plantel e várias fases do treino, com a presença, entre outros, de Pizzi.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, o médio `encarnado` teria sido colocado a treinar-se à parte por Jorge Jesus, depois do alegado descontentamento manifestado pelo jogador após o 0-3 no Dragão, na última quinta-feira, e a respetiva eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O Benfica prepara novo jogo com o FC Porto, desta vez para a 16.ª jornada da I Liga, marcado para quinta-feira, de novo no Estádio do Dragão, onde os `encarnados` se apresentam a quatro pontos dos `dragões` -- e possivelmente a sete do Sporting.

Em nova visita ao reduto dos `azuis e brancos`, o Benfica será comandado por Nélson Veríssimo, que assume pela segunda vez a equipa principal, depois de seis jogos na época 2019/20.

Nessa temporada, Veríssimo substituiu Bruno Lage, após a 29.ª jornada da I Liga, somando quatro triunfos, incluindo um 2-1 ao Sporting, e um empate no campeonato e, na despedida, uma derrota por 2-1 com o FC Porto, na final da Taça de Portugal, em Coimbra.

Para a estreia em 2021/22, depois de deixar a equipa B na liderança da II Liga, o regressado treinador não vai poder contar com os lesionados Lucas Veríssimo e Darwin Núñez, o castigado Otamendi e o infetado Grimaldo.

O líder FC Porto, que soma 10 vitórias consecutivas na I Liga, recebe na quinta-feira o Benfica, terceiro classificado, em encontro da 16.ª jornada, marcado para as 21:00, no Estádio do Dragão, com arbitragem do lisboeta Hugo Miguel.