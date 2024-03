Benfica defende liderança da I Liga no Dragão

No domingo, o jogo cartaz da ronda 24 irá opor o campeão nacional, líder, com 58 pontos, ao terceiro classificado, com 49, que tem perdido terreno para a frente do campeonato, desde logo com o empate em Barcelos, diante do Gil Vicente (1-1), na última jornada.



Com mais um jogo disputado do que o segundo colocado Sporting (56 pontos), a equipa de Roger Schmidt vai tentar somar a terceira vitória seguida na prova, num encontro agendado para as 20h30 de domingo, em que deverá ter todos os jogadores à disposição, com exceção do lesionado Juan Bernat, enquanto o homólogo Sérgio Conceição não contará com Marcano, Zaidu e Taremi.



A ronda 24 arranca esta sexta-feira, com o aflito Desportivo de Chaves (17.º) a receber o Arouca (7.º), a partir das 20h15, prosseguindo no sábado, com destaque para a receção do Sporting de Braga, quarto, ao Estrela da Amadora (13.º).





Em caso de triunfo na Pedreira e de uma derrota do FC Porto na receção ao Benfica, os minhotos podem chegar ao último lugar do pódio.



Antes do pontapé de saída do clássico e do Sporting-Farense, Casa Pia (11.º) e Gil Vicente (10.º) medem forças em Rio Maior, às 15h30, à mesma hora que o Portimonense (16.º) recebe o lanterna-vermelha Vizela (18.º).



A jornada fica concluída na segunda-feira, quando o oitavo classificado Famalicão receber o 12.º posicionado Boavista.