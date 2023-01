Benfica e Braga ganham terreno a FC Porto e Sporting

A duas jornadas do final da primeira volta o Benfica soma 40 pontos, o SC Braga 34, o FC Porto 33 e o Sporting 28.





Na próxima jornads o Benfica recebe o Sporting, o SC Braga recebe o Boavista e o FC Porto faz as honras da casa ao Famalicão.





Na jornada do passado fim de semana, o Sporting sofreu a quinta derrota no campeonato, ao perder na Madeira com o Marítimo 1-0.



Frente a uma equipa que ainda não tinha vencido esta temporada em casa - apenas ganhou uma vez fora, em casa do Paços de Ferreira -, o Sporting viu interrompida uma série de três triunfos consecutivos para a Liga e voltou a ficar a 12 pontos do comandante Benfica, desaproveitando a derrota na ronda anterior dos encarnados em casa do Sporting de Braga.



No sábado, foi a vez de o FC Porto "escorregar" e empatar 0-0 frente ao Casa Pia, equipa sensação do campeonato, que jogou em casa emprestada, no Estádio Nacional.



O FC Porto não conseguiu tirar partido do facto de os "gansos" terem atuado toda a segunda parte com menos um elemento, expulsão de Lucas Soares por duplo amarelo, aos 45+1, e viram-se assim ultrapassados pelo Sporting de Braga no segundo lugar, ficando ainda a sete pontos do comandante Benfica.





Depois de ter fechado a ronda anterior com cinco pontos de avanço para o segundo, na ocasião o FC Porto, o Benfica venceu na receção ao Portimonense - golo de João Mário, na conversão de uma grande penalidade -, e fechou a jornada com seis pontos de vantagem para o mais direto perseguidor, agora o Sporting de Braga.



Os "arsenalistas" prosseguiram o bom momento e, na passada quinta-feira, golearam nos Açores o Santa Clara por 4-0, assumindo o segundo lugar, um resultado que ditou a saída do treinador Mário Silva dos açorianos.