Benfica e Famalicão à procura de um lugar no Jamor

As "águias" chegam ao segundo jogo das meias-finais com uma vantagem mínima, depois de terem vencido a primeira mão por 3-2, há uma semana.Entre os dois encontros para a Taça de Portugal, o Benfica foi derrotado em casa do FC Porto, por 3-2, para o campeonato, num encontro em que André Almeida sofreu uma lesão que o afasta do encontro de Famalicão.

"Ainda bem que a partida tem esta importância, porque os meus jogadores querem dar uma boa resposta, sobretudo depois do que aconteceu no último jogo", disse o treinador do Benfica, Bruno Lage, no lançamento do jogo desta terça-feira.









Os dois emblemas apresentam-se após desaires na I Liga: o Benfica com o rival FC Porto, e o Famalicão com um pesado 7-0 em casa com o Vitória de Guimarães, num jogo em que João Pedro Sousa poupou praticamente toda a equipa, mantendo, em relação ao jogo da Luz, apenas o médio Gustavo Assunção.





Na conferência de imprensa de antevisão do desafio o técnico dos nortenhos, João Pedro Sousa, reconheceu que os jogos entre os "grandes" podem causar mossa "física ou mental", embora espere um Benfica forte.











O jogo em Vila Nova de Famalicão tem início marcado para as 20h45, com arbitragem de Jorge Sousa.





O encontro tem relato na Antena 1 e transmissão televisiva na RTP 1.







Quarta-feira há mais







Também o Académico de Viseu, da II Liga, que na quarta-feira visita o Estádio do Dragão, após 1-1 no primeiro jogo, tenta uma final nunca alcançada, enquanto o FC Porto quer, na 80.ª edição, disputar a sua 31.ª final, das quais venceu 16.

Caso Benfica e FC Porto confirmem o favoritismo, a final voltará a opor os dois rivais 16 anos após o última final da Taça entre ambos, em 2003/04, a época em que os "dragões" se sagrarem campeões europeus, e as "águias" venceram a Taça, dedicando-a a Fehér, que morreu subitamente em janeiro de 2004.