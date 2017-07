Benfica é favorito, FC Porto e Sporting pressionados

Eis as ideias defendidas pelo carismático treinador:



“O Benfica parte como favorito à vitória final mas com FC Porto e Sporting a darem muita luta.



O Benfica perdeu um grande guarda-redes mas mantém o núcleo duro e apetrechou-se com jovens estrangeiros.



O FC Porto é o mais pressionado, quatro anos sem ganhar o campeonato é muito tempo, e terá de apostar numa equipa onde sobressaia o compromisso e a mística.



O Sporting procurou adquirir jogadores com traquejo que possam dar rendimento desportivo imediato.



A competição será acesa e a luta feroz pelos lugares que dão acesso às competições da UEFA.



Finalmente parece surgir a aposta nos treinadores portugueses que não é mais do que o reconhecimento do seu valor.



V. Guimarães e Sp. Braga são os principais candidatos ao 4º e 5º lugar.



Marítimo e Rio Ave perderam jogadores e o seu rendimento é uma incógnita.



Feirense e Chaves podem voltar a surpreender pela positiva.



Portimonense e D. Aves vão lutar pela manutenção”.



Hora do sorteio em contagem decrescente



O sorteio para a edição de 2017/2018 da I Liga de futebol realiza-se hoje em Matosinhos, sendo certo que os "três grandes" não se podem defrontar nas duas primeiras jornadas.



A cerimónia, que se realiza no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, contempla várias condicionantes, sendo que, tal como tem sido norma nas últimas temporadas, Benfica, FC Porto e Sporting não vão poder defrontar-se nas duas primeiras jornadas.



Os confrontos entre os "três 'grandes" têm outras duas condicionantes, uma vez que não se podem defrontar em jornadas consecutivas e "águias", "dragões" e "leões" só podem jogar um clássico em casa na primeira volta.



Nenhuma equipa poderá defrontar os "grandes" em jornadas consecutivas, enquanto FC Porto e Boavista, Benfica e Sporting e Sporting de Braga e Vitória de Guimarães não podem jogar na mesma jornada em casa.



Nas duas primeiras jornadas, Benfica e Vitória de Guimarães, que se defrontam na Supertaça, não podem jogar com o Sporting, que vai disputar o "play-off" da Liga dos Campeões, enquanto, na terceira jornada, pelo mesmo motivo, os "leões" não poderão defrontar o Sporting de Braga e o Marítimo, que podem estar no "play-off" da Liga Europa.



Na II Liga, os condicionantes são menores, com as equipas B a jogarem entre si nas rondas finais de cada volta, sendo que Nacional e União da Madeira não poderão jogar em casa na mesma ronda.



A cerimónia de início da época 2017-2018 inclui o sorteio das competições profissionais organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (I Liga, II Liga e Taça da Liga), a entrega dos prémios oficiais da Liga Portugal 2017 e a revelação da cidade anfitriã da "final four" da Taça da Liga 2017-2018, no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos.