Benfica e FC Porto na abertura da jornada em jogo com `vista` para o título

As atenções estão quase todas viradas para o relvado no Estádio da Luz, em Lisboa, onde o clássico pode acentuar diferenças e abrir o caminho do título às águias, ou, em contraponto, fazer renascer a esperança dos dragões, a 10 pontos da liderança.

O treinador benfiquista Roger Schmidt tem o efetivo quase a 100%, com Gonçalo Guedes, reforço de inverno, a continuar de fora, mas no FC Porto, Sérgio Conceição tem em dúvida os lesionados Zaidu, João Mário e Evanilson, enquanto Diogo Costa e Pepe vão a jogo, segundo indicou o técnico.

Antes do clássico, arbitrado por Artur Soares Dias, a ronda, de fim de semana pascal, abre com a receção do lanterna-vermelha Santa Clara ao Vizela (oitavo), a partir das 14:30 locais (15:30 em Lisboa) com os açorianos, que não vencem desde 14 de novembro, desesperados por pontos.

Mais tarde e também hoje, o Boavista (12.º) recebe o Vitória de Guimarães (sexto), com os vimaranenses num `taco a taco` com o Arouca, ambos com os mesmos 41 pontos, na luta pelo quinto lugar e perseguidos, a três pontos, pelo Casa Pia.

Nesta 27.ª jornada, o Sporting de Braga, terceiro, a dois pontos do FC Porto, recebe no sábado o Estoril Praia (15.º), e o Sporting, quarto -- que se atrasou a meio da semana na luta pelos lugares de `Champions` -- visita no domingo o Casa Pia.

Programa da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 abr:

Santa Clara -- Vizela, 14:30 locais (15:30 em Lisboa).

Benfica - FC Porto, 18:00.

Boavista - Vitória de Guimarães, 20:30.

- Sábado, 08 abr:

Arouca -- Marítimo, 15:30.

Paços de Ferreira -- Famalicão, 18:00.

Portimonense -- Rio Ave, 18:00.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:30.

- Domingo, 09 abr:

Casa Pia -- Sporting, 18:00.

- Segunda-feira, 10 abr:

Gil Vicente - Desportivo de Chaves, 20:15.

Lusa/Fim