Benfica é o 26.º clube europeu com maior valor comercial

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mai, 2018, 08:03 / atualizado em 23 Mai, 2018, 08:03 | Futebol Nacional

O clube lisboeta, o único português na lista dos 32 mais valorizados da Europa, tem um valor comercial de 328 milhões de euros, ainda assim muito distante dos líderes, os ingleses do Manchester United (MU), que, pelo segundo ano consecutivo, continuam na frente.



Face ao ano passado, o Benfica tem um ligeiro recuo, de três lugares, e de cerca de 12 milhões de euros.



Depois de no estudo anterior ter ultrapassado a barreira dos três mil milhões de euros, o Man. United sobe para os 3.255 milhões de euros e fica à frente, em 2017, dos dois gigantes espanhóis, Real Madrid (2.920 milhões) e FC Barcelona (2.783).



A lista dos 32 mais valiosos é amplamente dominada pelos clubes dos cinco grandes campeonatos, com apenas cinco exceções - além do Benfica, os turcos do Besiktas (23.º), Galatasaray (25.º) e Fenerbahce (27.º) e os holandeses do Ajax (29.º). Face ao ano anterior, regista-se a saída do PSV, também da Holanda.



Cristiano Ronaldo lidera nas redes sociais



Por outro lado, o capitão da seleção portuguesa e grande figura do Real Madrid é de forma destacadíssima o que mais seguidores tem nas redes sociais, chegando aos 318 milhões de seguidores, no conjunto de Facebook, Instagram e Twitter.A longa distância aparecem o brasileiro do Paris Saint-Germain Neymar, com 191 milhões, e o argentino do FC Barcelona Lionel Messi, com 179 milhões.Apenas um jogador que evolui na I Liga portuguesa consegue chegar ao top-20 - é ele o espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, seguido por 25,2 milhões.O relatório tem por base uma análise das últimas demonstrações financeiras disponíveis dos clubes, levando em conta cinco métricas específicas do futebol: lucro, potencial desportivo, popularidade, direitos de transmissão e propriedade do estádio.