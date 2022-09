Benfica e Sp. Braga consolidam posições cimeiras na I Liga

Após o empate do FC Porto em casa do Estoril Praia (1-1) e da derrota do Sporting perante o Boavista (2-1), no Bessa, o Benfica não vacilou perante a possibilidade de aumentar o fosso pontual para os rivais e a vítima foi o Marítimo.Para a história do jogo com os insulares e da sétima vitória dos encarnados no campeonato ficam os golos de Rafa, aos 28 minutos, Gonçalo Ramos, aos 47 e 64, do brasileiro David Neres, aos 82, e do alemão Julian Draxler, aos 88.O Benfica passa a somar 21 pontos no topo da tabela classificativa e lidera com mais dois do que o Sporting de Braga, que venceu por 2-0 o Vizela. A formação encarnada soma agora mais cinco pontos do que o FC Porto, terceiro colocado.