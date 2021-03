Benfica e Sporting à conquista da Taça da Liga feminina





“Vão estar frente a frente duas equipas com o mesmo objetivo, que é vencer esta final, e uma mentalidade parecida, inteiramente voltada para o trabalho”, observou As treinadoras do Benfica e do Sporting, na antevisão da partida, assinalaram que só pensam em ganhar a final da Taça da Liga feminina, esta quarta-feira, em declarações divulgadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.”, observou Filipa Patão , técnica do Benfica, que defende o título conquistado na época passada, na primeira edição da prova.



, técnica do Benfica, que defende o título conquistado na época passada, na primeira edição da prova. Susana Cova , treinadora do rival lisboeta, apresenta idêntico discurso: “No que respeita às nossas expetativas, são as que temos em todos os jogos. Trabalhar com o máximo profissionalismo e brio, preparar ao pormenor o que pretendemos fazer dentro de campo, que é jogar para ganhar”.



As duas equipas voltam a defrontar-se, quatro dias depois de terem disputado o jogo entre ambas para o campeonato, que as "leoas" ganharam por 1-0, e Susana Cova não escondeu que “a reedição de um dérbi é sempre bem-vinda em termos de promoção da modalidade”.



Já Filipa Patão assinalou que o Benfica trabalhou “sobre o que aconteceu no jogo anterior”. “Obviamente que, após uma derrota, a cara de quem perde não é igual à de quem ganha. Mas temos a obrigação de deitar para trás das costas e corrigir o que correu menos bem”, advertiu.



As encarnadas repetem a presença na final, depois de terem eliminado Albergaria (2-0) e Famalicão (3-0), enquanto as verde e brancas se estreiam no jogo decisivo, após terem deixado pelo caminho Condeixa (4-1) e Sporting de Braga (2-1), finalista vencido da edição inaugural.



