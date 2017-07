Benfica e Sporting aceleram jogo atrás de jogo

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 08:11 / atualizado em 14 Jul, 2017, 08:11 | Futebol Nacional

As equipas principais de futebol de Benfica e Sporting cumprem curtos periodos de estágio na Suíça com a realização de jogos dia sim, dia não.



Os próximos compromissos de "águias" e "leões" estão marcados para este sábado.



Encarnados à espreita do troféu



O Benfica defronta o Young Boys relativo à Uhrencup, em jogo marcado para Biel, a partir das 17h00.



Para trás ficou o jogo de quinta feira frente ao Neuchatel Xamax que terminou com a vitória dos encarnados por 2-0.



Se a equipa da Luz vencer a equipa suíça arrecada o troféu.



Expetativa para se saber se Bruno Varela, Francisco Ferreira, Pedro Rodrigues e Heriberto também se vão estrear na principal equipa do Benfica. No jogo com o Neuchatel atuaram 20 elementos.



Verde e brancos em tempo de experiências



O Sporting defronta este sábado o Basileia, em Portalban, a partir das 18h00.



Para trás ficou uma vitória frente ao Fenerbahçe, por 2-1, e uma derrota perante o Valência, por 3-0.



Também os verde e brancos continuam a testa todas as opções à disposição do treinador Jorge Jesus.



No jogo com os espanhóis o técnico dos "leões" utilizou 20 jogadores ao longo do desafio.