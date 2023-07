Benfica e Sporting de Braga voltam a estar representados na direção da Liga

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu conta do ato conduzido pelo novo presidente da Mesa da Assembleia Geral do organismo, José Mendes, no qual se destaca o regresso do Benfica, campeão nacional, depois de se ter demitido em 2019/20.

Assim, Benfica e Sporting de Braga regressaram à direção do organismo, depois de terem estado ausentes na época passada, quando estavam representados FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Famalicão e Portimonense, da I Liga, assim como Trofense, Estrela da Amadora, Farense, da II Liga.

Assim, o executivo para a temporada 2023/24 conta, além dos três `grandes` e do Sporting de Braga, com Arouca, do principal escalão, e de AVS, Tondela e Torreense, do segundo, com o presidente da LPFP, Pedro Proença, e com José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

"Esta composição demonstra o compromisso por todos assumidos neste primeiro ano do novo mandato da presidência de Pedro Proença e a importância na resposta ao quadro de exigência que se coloca ao futebol profissional no próximo quadriénio", assinala a LPFP.