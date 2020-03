Benfica e Sporting elogiam decisão de cancelar época na formação

"O Benfica não só concorda como aplaude de forma efusiva esta decisão da FPF", afirmou o diretor-geral do futebol de formação do Benfica, Pedro Mil-Homens, em declarações à BTV, considerando que, neste momento, "o essencial é preservar a saúde, é livrar cada um de nós da possibilidade de infeção".



O responsável pela formação dos ‘encarnados' salientou mesmo que "outras federações desportivas em Portugal deveriam fazer" o mesmo que a FPF fez: "O futebol soube dar o exemplo daquilo que é essencial e do que é residual."



O diretor-geral da academia de formação do Sporting, Paulo Gomes, também salientou, ao canal do clube ‘leonino', que "esta decisão da FPF visa proteger o ser humano" e garantir que a próxima época arrancará "sem colocar ninguém em risco".



"Nada pode bater a saúde de qualquer ser humano. Qualquer subida, descida ou título de campeão não é importante neste momento. Temos outros valores que se devem sobrepor a tudo isso. Enalteço o papel da FPF e a decisão tomada hoje", assinalou aquele responsável, considerando que, agora, a estrutura da formação ‘verde e branca' vai "começar a preparar o futuro".



Já hoje, o presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) negou o cancelamento dos campeonatos lisboetas dos escalões de formação da época 2019/20, revelando que a associação apenas tomará uma decisão na próxima semana, "tendo sempre em atenção a integridade física, a saúde e a vida de todos".



Nuno Lobo contrariou o anúncio feito pela FPF, que, em comunicado, tinha adiantado tratar-se de uma "decisão acompanhada pelas 22 associações distritais e regionais, que vão igualmente dar sem efeito as suas competições destinadas aos escalões de formação de futebol e futsal".



As competições nacionais dos escalões de formação tinham sido suspensas por duas semanas, em 10 de março, dois dias antes de a FPF ter decidido suspender todas as competições, incluindo as seniores, que assim permanecem.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500. Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.