Benfica e Sporting entram na Taça de Liga com estados de ânimo opostos

Lusa 18 Set, 2017, 12:28 / atualizado em 18 Set, 2017, 12:28 | Futebol Nacional

O Sporting é o primeiro a entrar em campo, na terça-feira, com a receção ao Marítimo, no Estádio de Alvalade (20:15), enquanto o Benfica joga na quarta-feira no Estádio da Luz, face ao Sporting de Braga (21:15).



A Taça da Liga, que tem a 'final four' marcada para Braga, tem sido um 'bastião' para o tetracampeão Benfica, que apesar de eliminado na última edição, nas meias-finais frente ao Moreirense (3-1), contabiliza sete troféus nas 10 edições da competição.



Na quarta-feira, o Benfica é colocado à prova pelo Braga, num momento em que a equipa é contestada, face aos maus resultados e exibições, espelhados nas derrotas com o CSKA Moscovo (2-1 em casa), na Liga dos Campeões, e no sábado com o Boavista (2-1 fora), no campeonato.



O conjunto 'encarnado' tem mostrado grandes problemas, em especial a nível defensivo, setor em que vendeu o guarda-redes Ederson (Manchester City), e os defesas Nelson Semedo (FC Barcelona) e Lindelof (Manchester United).



As exibições da equipa de Rui Vitória - que continua a ter muitos problemas de lesões no plantel - têm estado aquém do produzido nas últimas épocas, embora o Benfica até tenha começado o campeonato com uma vitória frente ao Sporting de Braga (3-1), num bom jogo das 'águias'.



Na quarta-feira, os dois emblemas voltam a encontrar-se cerca de um mês e meio depois, num momento em que a diferença parece estar na perda do Benfica, com claros sinais de falta de confiança.



Do grupo de Benfica e Sporting de Braga, fazem ainda parte Vitória de Setúbal e Portimonense, cujo jogo apenas se realizará quase no final de outubro.



O Sporting, em contraponto, tem mostrado qualidade, com Bruno Fernandes (ex-Sampdoria) a mostrar ser uma mais-valia, numa equipa que parece não sentir a falta do 'capitão' Adrien Silva, transferido para o Leicester.



Os 'leões' somam seis vitórias em seis jogos na I Liga, que lideram juntamente com o FC Porto, e na Liga dos Campeões entraram a vencer em casa do Olympiacos, num jogo em que tiveram uma vantagem de 3-0 e acabaram por ganhar por 3-2.



Na terça-feira, o Sporting recebe um Marítimo que iniciou o campeonato também em alta, com os insulares a ocuparem a terceira posição, com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e uma derrota (à segunda jornada no Restelo, 1-0).



Num grupo B, do qual constam ainda Belenenses e União da Madeira, resta saber se o técnico 'leonino', Jorge Jesus, fará alterações na equipa frente ao Marítimo, face à política de rotatividade que muitas vezes opta por empregar na Taça da Liga.



O FC Porto tem o seu jogo da primeira jornada da prova apenas em dezembro, quando receber o Rio Ave, numa primeira jornada que se distribui por praticamente três meses, com jogos da segunda e terceira a realizarem-se antes de estar concluída a primeira.



Do Grupo D, no qual os 'dragões' estão inseridos, realiza-se na quarta-feira o jogo entre o 'secundário' Leixões e o Paços de Ferreira (16:00).



Já com o sorteio definido, a edição deste ano teve alterações, levando à reentrada de Belenenses, face à desclassificação do Real Massamá, por utilização irregular de um jogador.



Com um formato de quatro grupos, os vencedores de cada apuram-se para as meias-finais da competição.



O Moreirense, que é o vencedor da última edição, integra o grupo C, juntamente com Vitória de Guimarães, Feirense e Oliveirense.

Composição dos agrupamentos:

Grupo A: Benfica, Sporting de Braga, Portimonense e Vitória de Setúbal.



Grupo B: Sporting, Marítimo, Belenenses e União da Madeira.



Grupo C: Vitória de Guimarães, Feirense, Moreirense e Oliveirense.



Grupo D: FC Porto, Rio Ave, Paços de Ferreira e Leixões.

Programa dos jogos já agendados da 1.ª jornada:

- Terça-feira, 19 set:



Grupo B:



Sporting (I) -- Marítimo (I), 20:15 (SportTV).



- Quarta-feira, 20 set:



Grupo D:



Leixões (II) -- Paços de Ferreira (I), 16:00.



Grupo A:



Benfica (I) -- Sporting de Braga (I), 21:15 (RTP1).