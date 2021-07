Benfica e Sporting não poderão jogar em casa na mesma jornada da I Liga 2021/22

O Benfica e o Sporting não poderão jogar em casa na mesma jornada, tal como o FC Porto e o Boavista, de acordo com as condicionantes divulgadas hoje pela Liga de clubes para o sorteio do I Liga de futebol 2021/22 marcado para quinta-feira.