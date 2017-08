Benfica e V. Guimarães desfazem dúvidas para Aveiro

Mário Aleixo - RTP 04 Ago, 2017, 10:23 / atualizado em 04 Ago, 2017, 12:15 | Futebol Nacional

Os encarnados procuram desfazer as últimas dúvidas no treino que realizam no centro de estágio do Seixal.



André Almeida, tudo indica, deverá ocupar o lugar de defesa-direito depois de ter recuperado da lesão que o apoquentava.



A recuperação de Júlio César parece mais problemática e, nesta altura, Bruno Varela apresenta-se como a principal alternativa a ocupar o lugar do brasileiro.



A equipa pisará o relvado do Municipal de Aveiro ao final da tarde e o treinador Rui Vitória fará a antevisão da partida às 20h45.



Entre os adeptos a confiança é grande. Rui Gomes da Silva acredita que a equipa levará a taça para a Luz.





Entre os minhotos há três baixas. João Aurélio, Pedro Henrique e Francisco Ramos devem ser faltar à chamada, devido a lesões.À margem do desafio a Associação Vitória Sempre (AVS) e a câmara municipal procuram criar condições para que a falange de apoio vitoriana não falte à equipa.António Lopes, daquele movimento associativo, revelou á jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, o que está a ser feito para garantir o apoio à equipa.Também os responsáveis da câmara municipal aprovaram o pagamento da viagem e do bilhete a 564 idosos do concelho, inserido num projeto de cariz social que custará à autarquia 14 mil euros.