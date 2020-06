Benfica em desnorte na Madeira

A eficácia nem sempre correspondeu ao momento tenso em que vivem os “encarnados”. O Marítimo ia espreitando o ataque sempre que podia, mas deu prioridade à defesa do resultado, que ia sendo um empate.





Seferovic também teve a sua oportunidade de golo, mas desperdiçada.





No entanto, num desses contra-ataques, a equipa insular marcou mesmo. Aos 74 minutos, Correa fuzilou a baliza do Benfica, após jogada de Nanu.





Minutos depois, Nanu a repetir a jogada e a bola acabou em Rodrigo Pinho para fazer o 2-0.





Joel, aos 90', deu ar de goleada ao jogo ao concretizar o 3-0, mas o golo foi anulado.





Um resultado que mostra uma vez mais a fragilidade da defesa da equipa de Bruno Lage. Em momentos decisivos, a equipa acaba por demonstrar um desnorte em pleno relvado. As constantes alterações e substituições têm merecido muitas críticas.





Com esta derrota, a segunda consecutiva, os ‘encarnados’ somam 64 pontos, a três do líder FC Porto, que pode aumentar a vantagem no jogo de hoje em Paços de Ferreira, enquanto o Marítimo sobe ao 12.º lugar, com 31 pontos, confirmando a descida do Desportivo das Aves à II Liga.