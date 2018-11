Benfica em tempo de mudança

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Nov, 2018, 08:55 / atualizado em 29 Nov, 2018, 11:18 | Futebol Nacional

Rui Vitória chegou ao Seixal às 8h30.







Duas horas depois da chegada do técnico foi visto, no Seixal, Rui Costa uma dos atuais administradores da SAD encarnada. O antigo futebolista do clube da águia esteve na quarta-feira presente na reunião da qual terá saído a decisão de terminar a ligação com Rui Vitória, levada a cabo com Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Tiago Pinto.







Segundo o jornal Record noticiava às 11h04 Rui Vitória não terá orientado o treino tendo-se reunido com Luís Filipe Vieira e Tiago Pinto, diretor para o futebol dos encarnados, encontro que ainda decorre.



Os jogadores fizeram trabalho de ginásio orientados por elementos do Benfica Lab.