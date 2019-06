Benfica empata com Braga B e confirma título da II Divisão de futebol feminino

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 18:18 | Futebol Nacional

Depois de praticamente terem ‘carimbado’ a conquista do título na partida da primeira mão, ao golearem por 9-0 no Minho, as ‘águias’ não conseguiram desfazer o ‘nulo’ durante todo o segundo encontro.



Na época de estreia na modalidade, o clube da Luz, que já tinha assegurado a subida ao primeiro escalão, juntou o troféu de campeão ao da Taça de Portugal.



O empate com o Sporting de Braga B impediu que o Benfica concluísse a II Divisão com um pleno de vitórias, terminando, desta forma, a competição com 27 triunfos e uma igualdade.



A nível de golos, as lisboetas foram absolutamente avassaladoras, com 365 marcados e apenas um sofrido.