Benfica empata com Famalicão e deixa FC Porto a um ponto do título

Os `encarnados`, que em caso de derrota viam o FC Porto conquistar o campeonato já hoje, inauguraram o marcador aos 37 minutos, por intermédio de Pizzi, mas o Famalicão chegou ao empate na segunda parte com um golo de Guga, aos 84.

Com o empate de hoje, o Benfica está no segundo lugar, com 68 pontos, a oito dos `dragões`, que apenas precisam de um ponto para se sagrarem campeões, enquanto o Famalicão está em sexto, com 49 pontos, na luta por um lugar nas competições europeias.

Veja o resumo da partida: