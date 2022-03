Benfica está na final da Taça da Liga feminina

O Benfica, vencedor das duas primeiras edições, garantiu esta quarta-feira um lugar na final da terceira Taça da Liga de futebol feminino, ao empatar a zero em Famalicão, na segunda mão das meias-finais.

No primeiro jogo, a formação encarnada havia vencido por 1-0, com golo de Cloé Lacasse, chegando, por isso, a Famalicão, com uma vantagem de um golo, que acabou por ser decisiva.A partida iniciou-se num ritmo morno, com o Benfica a apresentar-se mais cauteloso e a tentar controlar o encontro, não permitindo ao Famalicão criar oportunidades de golo.O Benfica entrou muito pressionante no arranque do segundo tempo e, logo aos 47 minutos, teve uma oportunidade flagrante de se colocar na frente do marcador. Após um canto, Clóe desviou de cabeça, mas Rute Costa fez uma boa defesa.Entretanto, o Famalicão assumiu o controlo e começou a dar tudo para conseguir chegar à vantagem e levar a eliminatória para o prolongamento, fazendo o Benfica passar por dificuldades.Esta pressão manteve-se até ao fim, mas o Benfica conseguiu aguentar da melhor forma, garantindo assim o lugar na final, marcada para 23 de março, em Santa Maria da Feira.