Benfica faz nova participação ao Conselho de Disciplina a envolver o FC Porto

"O Sport Lisboa e Benfica informa que fez uma participação no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol relativa às declarações do presidente do FC Porto tornadas públicas na quarta-feira, dia 19 de abril. Declarações que visam condicionar as arbitragens neste final de campeonato e que, não tendo merecido ação do Conselho de Disciplina nas últimas 48 horas, justificam este procedimento do Sport Lisboa e Benfica", refere o clube.



A participação surge depois de o presidente do FC Porto ter expressado em editorial na revista 'Dragões' estar crente na revalidação do título, com vitórias nos seis jogos que faltam na I Liga e desde que "impere a verdade desportiva".



"Acredito que com este espírito, esta qualidade e esta ética de trabalho temos todas as condições para ganhar os seis jogos que faltam até ao fim do campeonato. E acredito que isso pode vir a permitir-nos alcançar o nosso objetivo, desde que em todos os jogos impere a verdade desportiva, o que nem sempre aconteceu este ano", escreveu o dirigente.



Já na quinta-feira, o CD da FPF informou ter aberto um processo à FC Porto SAD, ao administrador Vítor Baia e ao treinador Sérgio Conceição, após uma queixa do Conselho de Arbitragem e do Benfica, em alusão também a alegadas 'pressões' da estrutura portista.



"Sabemos o que essa pressão originou, não deveríamos ser nós a fazer uma participação do que se passou, atendendo aos precedentes que o CD tem com o Benfica. Fizemo-lo e vamos esperar as consequências disso, que não seja esse barulho externo que seja o condicionante deste campeonato, que lideramos desde a primeira (jornada) até agora", disse na terça-feira o presidente do Benfica, Rui Costa.



Dias antes, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Santa Clara, para a I Liga, Sérgio Conceição afirmou que "não pode haver dois pesos e duas medidas" nas equipas de arbitragem nos jogos em que estão envolvidos 'encarnados' ou 'dragões'.



Também Vítor Baía, que é igualmente vice-presidente do FC Porto, pediu que "não se repitam erros que influenciam resultados".



Com seis jornadas por disputar, o Benfica lidera a I Liga com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, e seis sobre o Sporting de Braga, terceiro.