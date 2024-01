Benfica faz reviravolta e ultrapassa Mafra na II Liga

O Mafra entrou melhor no encontro e inaugurou o marcador por Balbúrdia (18). O Benfica B reagiu pouco depois, por Nuno Félix (33), e deu a ‘cambalhota’ no marcador já na segunda parte, por Bajrami (62).



Com esta vitória, a terceira seguida e o sexto jogo sem perder, o Benfica B, com 26 pontos, ultrapassou a equipa de Mafra, que somou o segundo jogo sem vencer, contabiliza 25 pontos e caiu para o nono lugar da tabela.



Com é seu timbre quando joga em casa, o Mafra entrou no encontro mais dominador e criou a primeira oportunidade por Mesaque Dju, logo aos dois minutos, numa bola defendida por André Gomes.



Aos 18, os ‘saloios’ foram mais eficazes e inauguraram o marcador por Balbúrdia, na recarga a um remate de Mesaque Dju que André Gomes não conseguiu deter, com Balbúrdia a aparecer ao segundo poste para finalizar.



A resposta do Benfica B foi imediata e João Tomé, primeiro, e Cauê dos Santos, depois, estiveram perto do empate, que apareceu à passagem do minuto 33, por Nuno Félix. Gerson Sousa dividiu um lance nas alturas com Diao e a bola sobrou para o médio ‘encarnado’, que sem dificuldade empurrou para o 1-1. Desta vez, Oláfsson nada conseguiu fazer.



Na segunda parte, o Benfica B entrou mais dominador, com o Mafra muito expectante, e foi sem surpresa que as ‘águias’ fizeram a reviravolta no marcador. Aos 62 minutos, na sequência de um pontapé de canto, João Rego ganhou a primeira bola de cabeça ao segundo poste e assistiu Bajrami, que sem hesitar rematou para o 2-1.



Em desvantagem, Silas, a partir do banco, procurou dar mais dinâmica ao ataque do Mafra e a entrada de Lucas Gabriel aproximou os mafrenses da baliza de André Gomes. No entanto, o Benfica B resguardou-se bem da pressão final do Mafra e conquistou mais uma vitória no campeonato, consumando a ultrapassagem aos ‘saloios’ na tabela.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.



Mafra – Benfica B, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.







Marcadores:



1-0, Balbúrdia, 18 minutos.



1-1, Nuno Félix, 33.



1-2, Bajrami, 62.







Equipas:



- Mafra: Ólafsson, Ousmane Diao (Texel, 69), Pedro Barcelos, João Goulart, Gui Ferreira, Nide, Balbúrdia (Lucas Gabriel, 67), Pedro Bravo (Rodri, 84), Miguel Sousa (Chriso, 63), Mésaque Djú (Lind, 84) e Diogo Almeida.



(Suplentes: André Paulo, Texel, Béni, Lopes, Chris, Lucas Gabriel, Moreno, Lind e Rodri).



Treinador: Jorge Silas.



- Benfica B: André Gomes, João Tomé, Gustavo Marques, Bajrami, Francisco Domingues, Nuno Félix, Diogo Prioste (Jevsenak, 84), Pedro Santos (Rafael Luís, 90+3), Cauê (Varela, 76), João Rego (Diogo Spencer, 84) e Gerson Sousa (Hugo Félix, 75).



(Suplentes: Pedro Souza, Precatado, Lacroix, Jevsenak, Diogo Spencer, Rafael Luís, Hugo Félix, Varela e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.







Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gui Ferreira (44), Balbúrdia (44), Bajrami (44), Pedro Barcelos (67), Lucas Gabriel (82), Texel (90+1) e Rafael Luís (90+4).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.