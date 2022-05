Benfica-FC Porto. "Dragões" procuram fazer a festa na Luz

A equipa portuense dispõe de seis pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, pelo que necessita apenas de empatar em Lisboa, em jogo com início às 18h00, para se sagrar campeã nacional, independentemente do resultado dos "leões" duas horas e meia mais tarde, no recinto do Portimonense.



O treinador Sérgio Conceição pode reeditar o feito de André Vilas-Boas na época 2010/11, em que o FC Porto assegurou antecipadamente a conquista do título ao vencer por 2-1 no estádio do rival lisboeta e celebrou no relvado, às escuras e com direito a "banho", uma vez que o sistema elétrico foi desligado e o de rega ativado.



Desde aquele jogo, disputado em 3 de abril de 2011, o Benfica venceu apenas quatro vezes – e só duas para o campeonato – na receção ao FC Porto, em 14 confrontos (incluindo o que foi anfitrião da festa do adversário), contra seis triunfos dos azuis e brancos e quatro empates.



O central argentino Nicolas Otamendi foi um esteio da defesa dos visitantes até aos 70 minutos, altura em que foi expulso, mas, 11 anos mais tarde, o agora jogador do Benfica poderá conhecer o reverso da medalha e ser forçado a assistir às celebrações da antiga equipa.



Defender o prestígio



Esta temporada, o Estádio da Luz está longe de se revelar um lar acolhedor no campeonato: o Benfica perdeu três jogos e empatou outros tantos perante os seus adeptos, contra apenas duas derrotas e duas igualdades concedidas fora de casa.



Para os encarnados, é apenas uma questão de orgulho, pois já não poderão ser apanhados no terceiro lugar da I Liga pelo Sporting de Braga, quarto classificado, a nove pontos de distância, nem ameaçar o Sporting, em vias de se tornar campeão cessante, que tem oito pontos de vantagem.



No caso do FC Porto, provavelmente, também. O líder destacado da competição pode jogar com dois resultados possíveis para se sagrar campeão no reduto benfiquista (vitória ou empate), mas, mesmo que o Sporting ganhe em Portimão, pode conquistar o 30.º título no fim de semana seguinte, quando receber o Estoril Praia na última ronda.



O treinador Nélson Veríssimo estreou-se esta época no comando do Benfica precisamente frente ao FC Porto, em 30 de dezembro de 2021, no jogo da primeira volta, que os portistas ganharam por 3-1, cinco dias depois de se terem imposto por 3-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal, precipitando a saída de Jorge Jesus.



Nélson Veríssimo, que deverá ser substituído na próxima época pelo alemão Roger Schmidt, atual treinador do PSV Eindhoven, está privado da velocidade de Rafa, jogador com mais assistências na prova (16), devido a lesão, mas poderá contar com a veia goleadora do avançado uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da I Liga, com 26 golos.



Sérgio Conceição também tem um importante trunfo ofensivo na figura do avançado iraniano Mehdi Taremi, segundo melhor artilheiro, com 20 remates certeiros, e já deverá ter o médio colombiano Matheus Uribe a 100%, depois de ter recuperado de uma lesão muscular, tendo já jogado durante toda a segunda parte na jornada anterior, com o Vizela (triunfo por 4-2).



O encontro entre Benfica, terceiro classificado da I Liga, e o líder FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada, realiza-se no sábado, no Estádio da Luz, e será arbitrado por Luís Godinho.