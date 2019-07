Benfica. Gabriel acredita na conquista do título

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2019, 11:51 / atualizado em 03 Jul, 2019, 11:51 | Futebol Nacional

Ao terceiro dia da pré-temporada, realizados que estão os testes físicos e os exames médicos, o plantel de futebol profissional do Benfica efetuou na manhã desta quarta-feira o primeiro treino no relvado do centro de estágio do Seixal, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.



O médio brasileiro falou em nome do grupo no primeiro dia de treinos.



Quando lhe perguntaram sobre o favoritismo do Benfica à conquista do bicampeonato o jogador respondeu: “Sendo o atual campeão, começamos com essa pressão, que é normal. Acredito que sim. Começar a pré-época com a equipa é sempre melhor”.















Um regresso ao trabalho que lhe mereceu o seguinte comentário: “Estou feliz por estar pronto para começar a trabalhar com os meus companheiros. Já faz tempo que não treino assim com eles. Estou feliz por voltar ao trabalho e bem fisicamente”, frisou.





A propósito das alterações no plantel das "águias", o jogador, de 25 anos, disse que "se (o avançado Raul) de Tomás vier é para ajudar" e lamentou a possível "perda desportiva e humana" que significará para a equipa o final da carreira de Jonas, mas mostrou confiança nos jovens da formação do Benfica que vão integrar o plantel: “Vejo isso de forma positiva. A qualidade deles. Eles sabem da força da formação do Benfica. Vamos fazer com que a integração deles seja a melhor possível. Acredito que eles chegam com vontade de demonstrarem o que valem”.



Tiago Dantas com esperança

Dantas assumiu que João Félix, que está na iminência de se transferir para o Atlético de Madrid, é "um exemplo" para si e para Pedro Álvaro, Nuno Tavares, David Tavares e Nuno Santos, jogadores que também vão ter a oportunidade de fazer a pré-época com a equipa principal.



"O João Félix é um produto da formação dos Benfica e, como tal, é uma inspiração para nós", assumiu o jovem jogador de 18 anos.









Quanto às suas hipóteses de afirmação na equipa principal, Tiago Dantas referiu a vantagem de "vestir a mesma camisola há 14 anos" e o facto de o técnico Bruno Lage já conhecer as suas características.



"Gosto de ter a bola e de fazer a equipa jogar e criar oportunidades. O mister sabe o meu valor e aquilo que posso dar à equipa", finalizou Tiago Dantas.



Internacionais ainda de férias

Depois de uma passagem pelo ginásio, os guarda-redes Svilar, Zlobin e Samuel Soares (júnior) foram os primeiros a pisar o relvado. Falta Vlachodimos, titular indiscutível na temporada passada, que foi autorizado a apresentar-se mais tarde, tal como Pizzi, Rúben Dias, Rafa, Fejsa, Seferovic, Samaris, Zivkovic e Jonas.



Jogadores que participaram no primeiro treino:



Guarda-redes: Svilar, Zlobin e Samuel Soares



Defesas: Yuri Ribeiro, Grimaldo, Conti, Jardel, Ebuhei e Ferro



Médios: Florentino, Tiago Dantas, Gabriel, Salvio, Taarabt, Krovinovic, Chiquinho e Cervi



Avançados: Jota, Caio Lucas, Cádiz





Para a manhã de sábado, dia 6, pelas 10h30, no Seixal, está marcada uma sessão de trabalho aberta aos sócios.



O jogo de apresentação, onde o Benfica recebe no Estádio da Luz os belgas do Anderlecht, está agendado para o dia 10 de julho às 20h30.







O futebolista regressa aos treinos, depois de ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo no dérbi da Taça de Portugal, que o obrigou a parar o resto da época passada.Gabriel falou aos jornalistas ao lado do jovem Tiago Dantas.