Benfica goleia na Reboleira e segue na Taça de Portugal

Apesar de não o merecer, o Benfica inaugurou o marcador antes do intervalo, num golo de Chiquinho.



Mais determinado no segundo tempo, com trocas rápidas de bola, foi com naturalidade que o Benfica, por Seferovic, e após uma boa jogada do conjunto “encarnado”, marcou o 2-0 aos 51’.





O Estrela ainda marcou, mas o golo foi invalidado por fora de jogo.





Chiquinho bisou ao fazer o 3-0 e a consolidar o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal.





Waldschmidt dilatou a vantagem para 4-0, com Pedrinho em destaque no passe.





Jorge Jesus alinhou com muitas alterações em campo, fez jogar alguns menos utilizados, e face aos números do jogo, geriu a equipa para o confronto com o FC Porto na sexta- feira.





Nos quartos de final, o Benfica vai defrontar o vencedor do jogo entre o Fafe, do Campeonato de Portugal, e o Belenenses SAD, da I Liga.