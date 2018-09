Benfica goleia Nacional na Madeira e assume liderança

Lusa Comentários 02 Set, 2018, 20:27 | Futebol Nacional

Golos de Seferovic, aos 28 minutos, e de Salvio, aos 45, permitiram aos `encarnados` chegar ao intervalo já com uma vantagem de dois golos, tendo Grimaldo, aos 76, tranquilizado definitivamente os vice-campeões nacionais, ao anotar o terceiro tento, com Rafa, no fecho da partida (90+3) estabelecido o resultado final.

Com a vitória, o Benfica chega ao primeiro lugar do campeonato com 10 pontos, os mesmos de Sporting de Braga e Sporting, mas com melhor diferença de golos, enquanto os nacionalistas baixaram ao 15.º lugar com três pontos.