Benfica - golo 6000

- O Benfica tem marcados em toda a sua história no campeonato nacional... 5 998 golos.





- Se marcar 2 golos ao Paços de Ferreira, o marcador do 2.º golo ficará na história do clube, como o marcador do golo 6000.





Os golos "redondos":



- GOLO 1 - Alfredo Valadas, em 1934/35.







- GOLO 1000 - José Rosário (1949/50)







- GOLO 2000 - Yaúca (1963/64).







- GOLO 3000 - Vitor Martins (1976/77),







- GOLO 4000 - Sergei Yuran (1991/92).







- GOLO 5000 – Suazo (2008/09)



David Suazo marcou o golo 5000, foi obtido a 2 de novembro de 2008, num jogo com o Vitória SC, após um passe de letra por parte de Pablo Aimar.



Com mais golos na I LIGA:



- BENFICA – 5 997 GOLOS







- FC PORTO – 5 506 GOLOS







- SPORTING – 5 386 GOLOS



- CF OS BELENENSES – 3 352 GOLOS







- VITÓRIA SC – 3 194 GOLOS







- VITÓRIA FC – 2 794 GOLOS







- SP BRAGA – 2 734 GOLOS



Dos 6 primeiros, dois deles (Belenenses e Vitória FC) não poderão marcar golos tão depressa.



Nota:



SP. Braga poderá em breve, neste ranking, passar para sexto lugar, ultrapassando o Vitória FC.







Golos 800 e 700





- Curiosamente no jogo Benfica-Paços de Ferreira, a equipa pacence também poderá fazer história, marcar o seu golo 800 na I Liga, tem neste momento 798 golos. Também aqui, o marcador do 2.º golo na Luz (se acontecer), marcará o golo 800 do Paços no escalão principal.





- Já o Gil vicente (soma 697 golos) poderá chegar ao golo 700.