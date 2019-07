Benfica impôs-se com frescura física numa pré-época muito boa, diz o Treinador

Lusa Comentários 29 Jul, 2019, 09:05 | Futebol Nacional

O Benfica venceu, no domingo, o terceiro e último jogo na International Champions Cup (ICC), contra o AC Milão, perante 27.565 espetadores no Gillette Stadium, Estados Unidos, somando a terceira vitória e colocando-se à frente no torneio realizado em pré-época, que reúne alguns dos principais clubes mundiais.



Em conferência de imprensa, após a vitória contra o AC Milão, Bruno Lage disse que a pré-época 2019/20 foi “muito boa” e, mais importante do que os resultados da ICC, é a preparação coletiva.



“Tivemos uma boa participação neste torneio, saímos satisfeitos, mas independentemente dos resultados, o nosso foco é preparar da melhor maneira a equipa”, declarou.



Depois de reforçar a eficácia do jogo, o técnico disse querer ver o crescimento da equipa neste tipo de torneios internacionais, para afirmar “a posição europeia” pretendida, já que a pré-época foi “muito boa, num nível de exigência competitiva muito forte”.



O treinador considerou que o Benfica resolveu as deficiências no segundo tempo do jogo contra o AC Milão.



“Nos 55 minutos, senti que veio ao de cima a nossa frescura física para dar o passo em frente e pressionar o adversário”, antes de o golo de Adel Taarabt acontecer aos 70 minutos.



“Tentámos passar para os jogadores um determinado plano de jogo que não conseguimos cumprir e no intervalo falámos sobre o assunto, demos um passo em frente, corrigimos o posicionamento e fizemos a segunda parte”, explicou.



Bruno Lage sublinhou ainda que o único marcador do jogo contra o AC Milão, Adel Taarabt, teve o mérito de criar a sua própria oportunidade para brilhar.



“Tudo partiu do Adel”, sublinhou o técnico, acrescentando que as oportunidades não foram dadas por Lage ou pelo Benfica, mas foram criadas pelo jogador.



“O momento, hoje, era para o Adel jogar e tivemos a felicidade de acertar em o colocar em campo”, considerou o técnico.



O médio marroquino tem “uma história muito bonita para contar” dentro do clube, disse Bruno Lage.



O Benfica venceu hoje o AC Milan por 1-0, no último jogo na International Champions Cup, ficando em posição privilegiada para conquistar a prova da pré-época 2019/20, que reúne alguns dos principais clubes mundiais.



Um golo marcado pelo médio marroquino Adel Taarabt, aos 70 minutos, permitiu ao campeão português bater a equipa italiana em Foxborough, nos Estados Unidos, e ficar muito perto de vencer a competição, algo que apenas os ingleses do Manchester United podem impedir quando defrontarem no próximo sábado o AC Milan.



O Benfica disputou nos Estados Unidos o último jogo de preparação antes da estreia oficial na época 2019/20, que vai acontecer no próximo domingo, 04 de agosto, frente ao rival Sporting, na final da Supertaça portuguesa, no Estádio Algarve.