Benfica inicia liga feminina frente ao Torreense e defronta Sporting à oitava ronda

O Benfica, tricampeão nacional, inicia a campanha na edição de 2023/2024 da Liga feminina de futebol contra o Torreense, com as 'águias' a disputarem o dérbi lisboeta frente ao Sporting na oitava ronda, ditou hoje o sorteio no Estádio do Bessa, no Porto.

O pontapé de saída da competição está marcado para 16 de setembro, numa jornada inaugural que verá, além da deslocação das 'encarnadas' a Torres Vedras, as 'leoas' a receberem o Länk Vilaverdense, sexto classificado da última edição.



Ao longo da orimeira ronda, ainda haverá espaço para o Sporting de Braga defrontar o Valadares Gaia e o vencedor em título da Taça de Portugal, o Famalicão, encontrar o Marítimo.



O primeiro confronto entre Benfica e Sporting decorrerá apenas à oitava jornada, prevista para 25 de novembro, uma após as campeãs encontrarem o Sporting de Braga, com o dérbi a ser depois reincidido à 19.ª jornada, desta feita em casa da formação 'verde e branca'.



O Sporting de Braga, terceiro classificado da última edição e vencedor em 2018/2019, terá o objetivo de voltar a intrometer-se nos lugares cimeiros, e, para tal, os duelos frente aos 'grandes' Sporting e Benfica, agendados para a quarta e sétima jornada, respetivamente, terão um papel importante nas aspirações bracarenses.



Na jornada do encerramento, previsto para 12 de maio, que poderá decidir as contas do campeonato, quer ao nível de definição do campeão como da luta pela manutenção no principal escalão, o Benfica defrontará o recém-promovido Racing Power e o Sporting encontra o Damaiense.



Com a conquista do título na época passada, o Benfica somou o terceiro título do seu palmarés, todos conseguidos de forma consecutiva, suplantando o Sporting na modalidade em que o 1.º Dezembro lidera, com 12 conquistas, mais uma do que o Boavista.