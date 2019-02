Benfica "matador" num jogo de muitos golos em Alvalade

RTP Comentários 03 Fev, 2019, 19:34 / atualizado em 03 Fev, 2019, 19:48 | Futebol Nacional

Seferovic inaugurou o marcador em Alvalade aos 10 minutos de jogo. João Félix marcou aos 22', mas o árbitro consultou o VAR e assinalou falta.





Perto dos 25', o mesmo Seferovic podia ter aumentado a vantagem, mas o remate foi defendido por Renan. João Félix tanto insistiu que chegou ao golo. Foi aos 36 minutos e fez o 2-0. Perto do intervalo, Bruno Fernandes relançou o jogo, reduzindo o marcador para 1-2.





Melhor reentrada não podia ter o Benfica. No primeiro minuto Rúben Dias fez de cabeça o 3-1. Seferovic voltou a marcar, mas golo invalidado por nítido fora de jogo. Raphinha ainda criou perigo na marcação de um livre, mas o esférico tocou na parte de fora do poste de Odyseeas Vlachodimos.





Pizzi fez o 4-1 num penálti e logo a seguir Severovic e João Félix tiveram perto do quinto golo. Bas Dost ainda marcou neste jogo, pero dos 90, em lance que, após análise do VAR, valeu um penálti, o segundo golo do Sporting e a expulsão Vlachodimos.





Na próxima quarta-feira, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se, desta vez para a Taça de Portugal no estádio da Luz.





Com este resultado, o Benfica segurou o segundo lugar, com 47 pontos, a dois pontos do líder FC Porto, que joga em casa do Vitória de Guimarães.



O Sporting segue no quarto lugar, a 10 pontos do FC Porto, a oito do Benfica e a sete do Sporting de Braga.





Com esta vitória, o Benfica eleva para sete o número de jogos sem perder na casa dos 'leões' e iguala, com 32 vitórias, o número de triunfos do Sporting nos jogos para o campeonato em Alvalade.