Benfica pela quinta vez na final da Taça da Liga feminina ao afastar Valadares

No primeiro jogo, as ‘encarnadas’ tinham vencido em casa, por 4-1, trazendo uma maior tranquilidade para o segundo jogo, mas a formação nortenha deu luta até ao fim.



O Valadares chegou ao golo logo aos quatro minutos. Após um livre, Mafalda Barbóz surgiu sozinha na área e cabeceou para dentro da baliza.



Mas a equipa de Vila Nova de Gaia nem teve tempo de saborear a vantagem, porque logo de depois, na resposta, o Benfica fez o empate. Lara Martins passou por toda a defesa do Valadares e atirou para o fundo da baliza.



No entanto, era a equipa comandada por José Nando quem mais procurava criar perigo e quem mais tentava chegar ao golo. Aos 17 minutos, Mafalda Barbóz esteve muito perto de fazer o segundo. De frente para a baliza, a jogadora rematou, mas Carolina Vilão cortou em cima da linha.



Ainda antes do intervalo, já em tempo de descontos, a formação da casa colocou-se na frente do marcador num lance de algum azar para as adversárias. Inês Queiroga rematou de longe e Lúcia Alves, a tentar travar a bola, acabou a desviar a bola para dentro da baliza.



Ao intervalo, a eliminatória estava 5-3 a favor do Benfica, com a formação do Valadares a tentar dar a volta ao resultado, e Cris, aos 56 minutos, atirou por cima da baliza com muito perigo.



A pressão manteve-se e Sidney Parker atirou a bola à barra, perante alguma apatia das benfiquistas.



Já nos últimos instantes do encontro, após uma defesa incompleta de Carol, depois de um remate de Paige, Lúcia Alves surgiu sozinha na área e empatou o encontro.



O Benfica fica, assim, à espera do adversário na final, do encontro entre o Sporting e o Racing Power.



Jogo disputado no Complexo Desportivo de Valadares, em Vila Nova de Gaia.



Valadares Gaia – Benfica, 2-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Mafalda Barbóz, 04 minutos.



1-1, Lara Martins, 05.



2-1, Lúcia Alves, 45+1 (própria baliza).



2-2, Lúcia Alves, 90+3.



Equipas:



- Valadares Gaia: Carol, Marthe Enlid, Mégane, Inês Queiroga (Amanda Cassidy, 70), Sydney Parker, Shelby High, Angeline, Cris Vieira (Inês Freitas, 79), Mafalda Barbóz (Maria Baleia, 70), Malu (Érica Meg, 46) e Izzy Glennon (Cristina Ferreira, 87).



(Suplentes: Erin Seppi, Amanda Cassidy, Érica Meg, Inês Freitas, Cristina Ferreira, Rita Machado, Inês Barge, Joana Neves e Maria Baleia).



Treinador: José Nando.



- Benfica: Carolina Vilão, Sílvia Rebelo (Ana Seiça, 60), Lúcia Alves, Catarina Amado, Laís Araújo, Marie Alidou, Christy Ucheibe (Jéssica Silva, 41), Anna Gasper, Lara Martins (Paige Almendariz, 46), Daniela Silva (Andreia Faria, 46) e Chandra Davidson.



(Suplentes: Rute Costa, Ana Seiça, Carole Costa, Paige Almendariz, Amélia Silva, Andrea Falcon, Jéssica Silva, Andreia Faria, Beatriz Nogueira).



Treinador: Filipa Patão.



Árbitro: Tânia Patrão (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Catarina Amado (8), Cris Vieira (57).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.