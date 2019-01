Benfica prepara jogo com o Boavista com seis ausentes

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jan, 2019, 12:57 / atualizado em 27 Jan, 2019, 12:57 | Futebol Nacional

Os avançados Jonas e Castillo, o médio Fejsa, os defesas Ebuehi e Lema e o guarda-redes Svilar permaneceram todos no ginásio, enquanto os colegas trabalharam no relvado.



O técnico Bruno Lage contou com 26 jogadores na sessão de trabalho, nos quais se incluíram os jovens Ferro, Florentino e Jota, provenientes da equipa B.



Paralelamente, os três guarda-redes presentes no treino realizado no centro de estágio dos encarnados, no Seixal, foram o habitual titular Vlachodimos e os jovens Zlobin - que subiu ao plantel principal com a saída de Bruno Varela para o Ajax - e Diogo Garrido.



O treino deste domingo previa 15 minutos abertos à comunicação social, que acabaram por se estender por cerca de meia hora, na qual foi visível a palestra de Bruno Lage aos jogadores e alguns exercícios de circulação e posse de bola em espaços curtos, com o plantel dividido em cinco equipas.





O desafio entre o Benfica, segundo classificado, com 41 pontos, e o Boavista, 15.º, com 16, está marcado para terça-feira, às 19h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.