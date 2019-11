Benfica procura ânimo no regresso à I Liga em ronda com três "novos" treinadores

O jogo está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio da Luz, com novo relvado, numa ronda que marca o regresso do campeonato, depois de três semanas de paragem, primeiro devido aos compromissos das seleções e depois com a Taça de Portugal.O Benfica chega a este jogo depois de eliminar o Vizela, do Campeonato de Portugal, na Taça de Portugal (2-1), e ser eliminado, a uma jornada do fim, na "Champions", ao empatar (2-2) na visita ao Leipzig, onde esteve a vencer por dois golos.Os encarnados, mesmo líderes, continuam a apresentar algumas dificuldades no seu jogo, mas no sábado são absolutos favoritos frente a um Marítimo (14.ª) que não vence há quatro jornadas -- três empates, um deles com o FC Porto, e uma derrota -- e que, entretanto, trocou de treinador.A saída de Nuno Manta Santos segue-se a uma série de sete jogos sem vencer, incluindo Taça de Portugal e Taça da Liga, com a direção do clube a apostar em José Gomes, treinador que esteve até outubro no Reading, do "Championship" inglês.Para o jogo na Luz, Bruno Lage continuará sem contar com Rafa e Seferovic, o primeiro lesionado desde o final de outubro, e o suíço com uma lesão muscular trazida da ida à seleção helvética.





Mudanças nos comandos técnicos







Nos bancos de suplentes, além da estreia do técnico José Gomes, Nuno Manta Santos terá, curiosamente, um novo desafio, chamado para substituir o interino Leandro Pires no Desportivo das Aves, após a saída de Augusto Inácio, logo após a oitava jornada.O Aves, 18.º e último, visita no sábado o Moreirense, 13.º, emblema que atravessa igualmente grandes dificuldades.A formação de Moreira de Cónegos, orientada por Vítor Campelos, não vence para o campeonato há oito jogos, desde 30 de agosto, e foi eliminada da Taça em casa pelo Mafra da II Liga (3-1).Finalmente, em estreia estará também o treinador espanhol Júlio Velásquez, que em Portugal já treinou o Belenenses e foi escolhido pelo Vitória de Setúbal, que despediu Sandro e ainda teve Meyong como interino.Os sadinos, que seguem no 12.º posto, quatro pontos acima da "linha de água", recebem o Vitória de Guimarães, que é quinto classificado.





"Grandes" são favoritos







O vice-campeão FC Porto, a dois pontos do Benfica, apenas entra em campo na segunda-feira, numa jornada em que não deverá ter dificuldades para ultrapassar, no Dragão, o Paços de Ferreira (17.º e penúltimo).O jogo é o último da 12.ª jornada, às 20H45 de segunda-feira, dia em que, antes, a partir das 18h45, o Sporting de Braga, muito irregular esta época, no nono lugar, recebe o Rio Ave, sexto.Por último, o Sporting, quarto colocado, desloca-se ao reduto do Gil Vicente (10.º), equipa treinada por Vítor Oliveira que nas últimas duas jornadas voltou aos triunfos.Os gilistas marcaram o regresso à I Liga com uma vitória em casa diante do FC Porto, mas depois estiveram oito jogos sem vencer, algo que apenas ultrapassaram nos dois derradeiros compromissos, com Marítimo e Aves.Já o Sporting, está a 10 pontos da liderança continua proibido de perder pontos, num campeonato em que já mudou de treinador e que tem sido irregular. O jogo em Barcelos está marcado para domingo, às 20h00.A 12.ª jornada arranca esta sexta-feira, com o Santa Clara (nono) a receber o Boavista (sétimo), em jogo com início marcado para as 20h30 (em Lisboa).Santa Clara -- Boavista, 20h30 (19h30 locais).Moreirense -- Desportivo das Aves, 15h30.Benfica -- Marítimo, 18h00.Portimonense -- Famalicão, 20h30.Tondela -- Belenenses, 15h00.Vitória de Setúbal -- Vitória de Guimarães, 17h30.Gil Vicente -- Sporting, 20h00.Sporting de Braga -- Rio Ave, 18h45.FC Porto -- Paços de Ferreira, 20h45.