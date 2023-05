Benfica procura encurtar caminho para o título de campeão

Os encarnados, sem o castigado Otamendi, jogam no sábado no estádio do Portimonense e, caso se imponham ao 13.º classificado, aumentam de quatro para sete pontos a vantagem sobre o FC Porto até ao dia seguinte na receção ao Casa Pia.



Atendendo à tenacidade com que os "dragões" se têm mantido no encalço da liderança, o Benfica não deverá contar com um deslize dos perseguidores e deverá contentar-se com a possibilidade de terminar a ronda com a mesma margem de segurança com que a iniciou, a uma semana da visita ao rival Sporting.



O Benfica deu no sábado passado um passo muito importante para quebrar o "jejum" de três anos – após seis em que se sagrou campeão cinco vezes -, ao vencer em casa por 1-0 o Sporting de Braga, terceiro classificado, a nove pontos de distância, tornando meramente académico o sonho dos minhotos de conquistarem um título inédito.



O FC Porto não desarmou e ganhou na segunda-feira em Arouca, também por 1-0, graças a um golo marcado pelo defesa espanhol Iván Marcano, que vai cumprir um jogo de suspensão frente ao Casa Pia, tranquilo nono colocado, por ter completado uma série de cartões amarelos, tal como o influente médio Otávio, pelo mesmo motivo.



Os dois primeiros posicionados não tiveram vida fácil nos embates da primeira volta com os próximos adversários: o Benfica ganhou em casa por magro 1-0 ao Portimonense, graças a um golo de grande penalidade marcado pelo médio João Mário, enquanto o FC Porto não foi além do "nulo" ante o Casa Pia.



Tal como o prémio maior da I Liga, também o troféu de melhor marcador da competição parece reservado a um jogador dos dois clubes, com os benfiquistas Gonçalo Ramos e João Mário, autores de 17 golos cada, em ligeira vantagem sobre o iraniano Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, que concretizou 16.



FC Porto e SC Braga na expetativa



O atual campeão nacional precisa também de olhar por "cima do ombro", para o Sporting de Braga, que tem menos cinco pontos, ainda que possa também fechar já as contas do segundo lugar (que vale a presença direta na próxima edição da Liga dos Campeões), precisando apenas de fazer melhor resultado do que os "arsenalistas".



Depois de o título se ter tornado uma miragem e o segundo lugar pouco menos do que isso, o Sporting de Braga recebe o lanterna-vermelha Santa Clara com a possibilidade de assegurar o não menos precioso terceiro lugar e, com ele, a presença na terceira pré-eliminatória da "Champions" da próxima época.



Para isso, os bracarenses estão obrigados a ganhar aos açorianos no domingo e esperar que o Sporting, quarto colocado, com menos quatro pontos, tenha perdido no dia anterior na receção Marítimo, antepenúltimo, posição destinada ao play-off de manutenção na I Liga.



Um triunfo dos madeirenses em Alvalade pode ter consequências nefastas para Santa Clara e Paços de Ferreira, penúltimo da tabela, atirando ambos para a II Liga se, simultaneamente, os açorianos não vencerem em Braga e os pacenses perderem no reduto do Desportivo de Chaves, sétimo.



Os flavienses são uma das várias equipas que ainda podem terminar nos lugares de acesso à Liga Conferência Europa – quinto e sexto -, ocupados por Arouca e Vitória de Guimarães, respetivamente, que até podem garantir desde já esse objetivo, mas apenas mediante uma conjugação de resultados favorável.



Programa da 32.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 mai:



Gil Vicente – Boavista, 20h15



- Sábado, 13 mai:



Vizela – Famalicão, 15h30



Desportivo de Chaves - Paços de Ferreira, 15h30



Portimonense – Benfica, 18h00



Sporting – Marítimo, 20h30



- Domingo, 14 mai:



Rio Ave - Vitória de Guimarães, 15h30



Sporting de Braga - Santa Clara, 18h00



FC Porto - Casa Pia, 20h30



- Segunda-feira, 15 mai:



Estoril Praia – Arouca, 20h15