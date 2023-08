Benfica procura primeira vitória na Liga

Será o primeiro jogo oficial dos encarnados no Estádio da Luz, numa época iniciada com importante vitória na Supertaça (2-0) em Aveiro, frente ao rival FC Porto, mas ensombrada poucos dias depois com uma estreia a perder no campeonato.É preciso recuar 10 anos para assistir à última derrota das "águias" na estreia no campeonato, quando saíram derrotadas dos Barreiros diante do Marítimo (2-1), em agosto de 2013, numa época em que até se sagraram campeãs.Na segunda-feira, no fecho da primeira jornada, o Benfica caiu com estrondo, desta vez no Estádio do Bessa, diante do Boavista (3-2), num jogo em que ficou reduzido a 10 jogadores, por expulsão de Petar Musa.O avançado croata ficará de fora na segunda jornada, abrindo espaço à entrada do reforço Arthur Cabral, enquanto o lateral Jurásek será baixa forçada, devido a uma lesão que o deverá parar durante um mês.Com o Estrela Amadora, derrotado em casa na estreia, frente ao Vitória de Guimarães (1-0), resta ainda saber se Roger Schmidt manterá na baliza Vlachodimos, agora com a concorrência do ucraniano Trubin, depois de o grego comprometer no primeiro jogo.





Sporting, FC Porto e Braga alerta



Entre os candidatos, o FC Porto precisou de puxar dos galões para vencer na estreia em casa do Moreirense (2-1), campo onde esteve a perder, enquanto o Sporting "salvou-se" nos descontos, em casa, frente ao Vizela (3-2).



Na segunda ronda, os "dragões" recebem no domingo (18h00) o promovido Farense, de regresso dois anos depois, enquanto o Sporting abre na sexta-feira a ronda com uma visita em Rio Maior ao Casa Pia (20h15), que, na estreia, goleou em casa dos algarvios (3-0).



A primeira jornada não teve empates, dividindo o arranque da liga em vencedores, Gil Vicente, Casa Pia, Rio Ave, Arouca, Sporting, Boavista, FC Porto, Famalicão e Vitória de Guimarães, e vencidos, Estoril Praia, Benfica, Vizela, Moreirense, Sporting de Braga, Estrela da Amadora, Desportivo de Chaves, Farense e Portimonense.



Entre os derrotados, e também com surpresa, o Sporting de Braga, emblema batido em casa pelo Famalicão (2-1), que, no sábado, visita o Desportivo de Chaves na segunda jornada (18h00), num jogo a opor duas equipas em busca dos primeiros pontos.



Os bracarenses chegam à segunda jornada depois de terem garantido durante a semana o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões, a última etapa antes da fase de grupos, mas em que têm primeiro de eliminar os gregos do Panathinaikos.



A Liga distribui a segunda jornada em quatro dias, entre sexta-feira e segunda-feira, com o último dia a fechar com a receção do Famalicão ao Moreirense, a partir das 20h15.



Programa da segunda jornada:



- Sexta-feira, 18 ago:



Casa Pia – Sporting, 20h15.



- Sábado, 19 ago:



Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15h30.



Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 18h00.



Benfica - Estrela da Amadora, 20h30.



Portimonense – Boavista, 20h30.



- Domingo, 20 ago:



Estoril Praia - Rio Ave, 15h30.



FC Porto – Farense, 18h00.



Vizela – Arouca, 20h30.



- Segunda-feira, 21 ago:



Famalicão – Moreirense, 20h15.