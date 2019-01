Benfica recebe Boavista na terça-feira, FC Porto e Sporting jogam na quarta

Lusa Comentários 24 Jan, 2019, 17:40 | Futebol Nacional

O encontro no Estádio da Luz realiza-se a partir das 19:00, o mesmo horário do embate entre Portimonense e Desportivo de Chaves, enquanto o Sporting de Braga, que também falhou a final da Taça da Liga, recebe no mesmo dia o Santa Clara, pelas 21:15.



O Sporting e o FC Porto, que se defrontam sábado na final da Taça da Liga, jogam na quarta-feira, com os ‘leões’ como anfitriões do Vitória de Setúbal, pelas 19:00, e os ‘dragões’ do Belenenses, pelas 21:00, no encerramento da ronda.



Na terça-feira, o conjunto comandado por Sérgio Conceição venceu o Benfica por 3-1, na primeira meia-final da Taça da Liga, e, na quarta-feira, o Sporting superou o anfitrião Sporting de Braga por 4-3, nos penáltis, após 1-1 nos 90 minutos.



Como já havia sido anunciado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), a ronda 19 abre na segunda-feira, com quatro jogos, o primeiro dos quais o Marítimo-Rio Ave, às 17:00.



Após 18 jornadas, o detentor do título FC Porto lidera a classificação, com 46 pontos, contra 41 do Benfica, 40 do Sporting de Braga, 38 do Sporting e 29 do Belenenses.



Programa da 19.ª jornada da I Liga:



- Segunda-feira, 28 jan:



Marítimo - Rio Ave, 17:00



Moreirense – Nacional, 19:00



Tondela - Desportivo das Aves, 19:00



Feirense - Vitória de Guimarães, 21:15



- Terça-feira, 29 jan:



Portimonense - Desportivo de Chaves, 19:00



Benfica - Boavista, 19:00



Sporting de Braga - Santa Clara, 21:15



- Quarta-feira, 30 jan:



Vitória de Setúbal - Sporting, 19:00



FC Porto – Belenenses, 21:15