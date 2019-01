Benfica recupera segundo lugar com triunfo nos Açores

Lusa Comentários 11 Jan, 2019, 21:53 / atualizado em 11 Jan, 2019, 21:55 | Futebol Nacional

O Benfica chegou cedo ao golo através de Seferovic (22) e aumentou a vantagem do marcador à entrada da segunda parte através de Jardel (48).





Boa entrada do Benfica, que criou perigo logo aos três minutos, tendo a superioridade dos lisboetas dado frutos aos 22 minutos, num lance em que Fábio Cardoso escorregou e Seferovic, na 'cara' de Serginho, não desperdiçou a oportunidade para marcar, estabelecendo-se com este golo como melhor marcador da equipa da Luz, com sete golos.





A partir do golo o jogo dividiu-se e o Santa Clara também começou a aparecer nas imediações sda área benfiquista e, aos 36 minutos, Odysseas defende um remate rasteiro de Bruno Lamas e, depois, a recarga de Mamadu.Um lance que obrigou à consulta do vídeoárbitro acabou por deixar o Santa clara a jogar com menos um elemento, Fábio Cardoso, expulso mesmo em cima do intervalo. Do livre, entretanto assinalado, não resultou nada para o Benfica.Com o Santa Clara reduzido a dez jogadores, João Henriques alterou o 'onze' ainda antes do intervalo, fazendo entrar Accioly para o lugar de Pacheco.O Benfica voltou a entrar bem e, aos 48 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Jardel saltou mais alto e sem oposição cabeceou para o 2-0.Os minutos iniciais da segunda parte foram de claro domínio do Benfica, que foi perdendo sucessivas ocasiões de golo, aos 50, golo invalidado a Seferovic por fora de jogo, aos 53, Seferovic remata contra Pizzi em lance iniciado por Zivkovic, e aos 56, Seferovic corre para a baliza adversária, mas o remate sai torto.O Santa Clara ainda esboçou alguns ataques mas não criou muito perigo junto da área contrária, enquanto o Benfica começou a gerir a vantagem alcançada.