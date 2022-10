Benfica reencontra Veríssimo no Estoril

Os ‘dragões’, que já levantaram 18 vezes o troféu, vão defrontar o atual 12.º classificado da II Liga e semifinalista da última edição, formação que na terceira ronda deixou pelo caminho o Marítimo, do principal escalão.



Depois do ‘susto’ com o Caldas, da Liga 3, o Benfica, recordista com 26 títulos, vai agora ter pela frente o Estoril Praia, num das três partidas entre emblemas da I Liga na quarta eliminatória, no que será um duplo reencontro dos ‘encarnados’ com o seu antigo treinador.



Para a I Liga, o Benfica desloca-se à Amoreira em 6 de novembro, na 12.ª jornada, e novo duelo acontecerá dias depois, no mesmo palco, mas agora para a Taça de Portugal.



A equipa de Roger Schmidt lidera atualmente o campeonato, enquanto o Estoril segue no sétimo posto.



Veríssimo treinou os ‘encarnados’ na segunda metade da última temporada, depois de vários anos como adjunto (Benfica e Benfica B), tendo também chegado a liderar a equipa B.



O Vitória de Guimarães, que conquistou uma vez a Taça de Portugal, recebe o Vizela e Gil Vicente defronta em Barcelos o Arouca, naqueles que são os outros dois encontros em emblemas da I Liga.



O Sporting de Braga, três vezes vencedor no Jamor, terá pela frente um dérbi minhoto frente ao Moreirense, que na última temporada caiu para a II Liga.



Quanto aos restantes ‘sobreviventes’ do primeiro escalão (oito, incluindo o Sporting, foram eliminados na terceira eliminatória), o Famalicão recebe o Dumiense, do Campeonato de Portugal, e o Casa Pia também terá adversário desse mesmo escalão, o Valadares Gaia.



O histórico Vitória de Setúbal, agora na Liga 3, mas que no seu museu tem três Taças de Portugal, vai ao campo do Pêro Pinheiro, do Campeonato de Portugal, enquanto o Leixões, que também levantou uma vez o troféu, recebe o Farense, num duelo entre emblemas que militam na II Liga.



O sorteio deixou garantido a presença de uma equipa do quarta escalão na próxima ronda, com Beira-Mar e Pevidém a lutarem por esse direito, assim como duas da Liga 3, com os duelos Varzim - São João de Ver e Vilaverdense - Oliveira do Hospital.



Os encontros da quarta eliminatória vão ser disputados entre 08 e 10 de novembro.