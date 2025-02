O tetracampeão em título Benfica reforçou hoje a liderança da Liga feminina, ao vencer por 1-0 no reduto do Marítimo, em encontro da 16.ª jornada da prova.

Um golo da brasileira Laís Araújo, aos 58 minutos, selou o triunfo do ‘onze’ de Filipe Patão, que continua invicto na prova, com 14 vitórias e dois empates.



Na classificação, o Benfica passou a somar 44 pontos, provisoriamente mais seis do que o Sporting, segundo classificado, que recebe ainda hoje o Torreense, sexto, com 25, mais dois do que o Marítimo, sétimo.



A próxima ronda, a 17.ª de 22, realiza-se apenas em 02 e 03 de março.