Benfica regressa aos triunfos com goleada ao Boavista na Luz

Os tentos de João Félix (aos nove minutos), Pizzi (28), Seferovic (54 e 72) e Grimaldo (86) asseguraram a quarta vitória consecutiva no campeonato, somando agora 44 pontos, menos dois do que o líder FC Porto, mais quatro do que o Sporting de Braga e mais seis do que o Sporting.



Talocha, aos 42 minutos, fez o único tento do Boavista no desafio, que continua em zona de despromoção, no 16.º posto, com 16 pontos.



Depois de ‘cair’ frente ao FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, Bruno Lage não fez qualquer alteração no ‘onze’ que apresentou no Municipal de Braga, verificando-se mudanças apenas no banco de suplentes, com as entradas do guarda-redes Zlobin e do avançado Ferreyra.



Os ‘axadrezados’, ainda sem o novo técnico Lito Vidigal no banco de suplentes, procuravam colocar um ponto final no período três derrotas consecutivas e o lance entre Vlachodimos e Gabriel, logo aos sete minutos, quase resultou em golo para embalar a equipa a somar pontos.



O guardião grego cobrou o pontapé de baliza de forma curta, mas o médio brasileiro não se apercebeu que tinha Tahar nas costas, que intercetou a bola e, isolado, atirou à base do poste.



Esta foi primeira oportunidade do Boavista no encontro, antes de começar a desmoronar-se, aos nove minutos, perante a superioridade e profundidade constante incutida pelos corredores por parte do Benfica.



João Félix acabou por dar melhor seguimento ao livre cobrado por Pizzi no lado direito do ataque, com um cabeceamento eficaz para o fundo da baliza, facilitada pela falha de marcação de Edu Machado.



O suíço Seferovic era quem mais aparecia em posição para concretizar, porém faltava astúcia no frente a frente com Helton, ainda que, num dos remates, a bola tenha acabado por descrever uma trajetória que só parou nos pés certeiros de Pizzi, já depois de o central Rúben Dias ter cabeceado à barra minutos antes.



O Boavista raramente assustava ou conseguia passar com perigo do meio-campo, mas, na segunda vez que tentou fazer ‘estragos’, conseguiu, através de uma bola parada bem aproveitada por Talocha para fuzilar Vlachodimos, em cima do intervalo.



A boa resposta dos visitantes antevia um possível equilíbrio e incerteza no resultado, contudo foram as ‘águias’ que acabaram por voltar a marcar e a colocar um ponto final nas aspirações ‘axadrezadas’.



Uma transição rápida conduzida por João Félix desde o meio-campo terminou no tento fácil de Seferovic, aos 54 minutos, que voltou a bater de forma simples o guardião Helton, após recarga a remate de Pizzi, apontando o 13.º tento na temporada.



Na reta final da partida, Grimaldo deu ainda mais ênfase ao triunfo, com um remate vitorioso a grande distância, e Vlachodimos aijnda teve tempo de brilhar, ao anular o golo a Mateus na cobrança de uma grande penalidade.