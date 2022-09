Benfica renova contrato com Morato até 2027

"O Sport Lisboa e Benfica renovou o contrato de Morato, jogador do plantel de futebol profissional. O vínculo do defesa-central foi prolongado por cinco anos", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial dos `encarnados` na Internet.

O jovem de 21 anos tem esta temporada oito jogos disputados, tendo anotado um golo, ainda que não jogue desde o final de agosto, devido a lesão.

Chegou aos lisboetas em 2019/20, proveniente do São Paulo, e começou por jogar sobretudo nas camadas jovens e na equipa B, assumindo destaque no plantel principal em 2021/22, disputando 25 encontros (um golo).