Benfica repudia "coação" sobre arbitragens

RTP 27 Ago, 2017, 12:11 / atualizado em 27 Ago, 2017, 12:12 | Futebol Nacional

Em comunicado divulgado este domingo na página oficial do clube, o Benfica alerta para a tentativa de condicionar os jogos dos rivais, que se realizam este domingo,



"O Sport Lisboa e Benfica repudia o clima de grave coação e intimidação sobre os árbitros que, de forma concertada, Sporting CP e FC Porto estão a exercer via os seus diretores de comunicação", escrevem os responsáveis do clube.



"Isto só visa condicionar as arbitragens já para os seus jogos deste domingo. O que as entidades responsáveis estão à espera para atuar?", acrescenta o comunicado.



Em causa estão as declarações dos diretores de comunicação de FC Porto e Sporting, Francisco J. Marques e Nuno Saraiva, que criticaram abertamente a arbitragem de Hugo Miguel no jogo entre Benfica e Rio Ave,



As críticas visam sobretudo o penálti assinalado a favor dos encarnados, que acabaria por empatar a partida.