Benfica SAD sobe empréstimo obrigacionista para 50 milhões de euros

No dia 20 de junho, o clube da Luz tinha anunciado uma oferta de subscrição de até sete milhões de obrigações, com um valor unitário de cinco euros, pretendendo arrecadar até 35 milhões de euros, que agora é aumentado para 50 milhões de euros.

As `águias` já tinham avisado, no prospeto que, tal como hoje, foi então publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o montante poderia ser aumentado, por opção do emitente, numa emissão que oferece uma taxa de juro fixa bruta de 4% e uma maturidade de três anos.