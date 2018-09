Benfica sem Castillo focado em vencer o Nacional

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 19:33 | Futebol Nacional

Rui Vitória, que falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quarta jornada da I Liga, admitiu que será um "jogo interessante" pelas características que o treinador Costinha incutiu nos insulares.

"Saúdo o regresso do Nacional à I Liga. Costinha fez um trabalho muito meritório e espero que tenha uma boa época. Vamos encontrar uma equipa que teve a primeira vitória fora na semana passada. É bem organizada e vai querer criar-nos situações difíceis. Estamos preparados. Queremos ganhar. Queremos acabar este ciclo da melhor maneira. O Nacional sai muito bem para o contra-ataque. Vai ser um jogo interessante", afirmou.

Com os olhos postos no triunfo, Rui Vitória voltará a não contar com a participação de Castillo e Jonas, que permanecem lesionados. Tudo indica que deverá apostar novamente em Seferovic na frente de ataque, como aconteceu diante do PAOK (4-1), para a Liga dos Campeões.

"Temos jogadores com características diferentes. No jogo passado (PAOK), entendi que tinha características importantes. Se jogar amanhã [domingo], é porque entendo que deve jogar. Castillo ainda não está disponível", adiantou.

Em relação aos adversários que o Benfica irá encontrar na Liga dos Campeões, o treinador reconhece que o Bayern de Munique é o emblema que lhe poderá causar maiores dificuldades.

"São quatro equipas interessantes. O Bayern de Munique, que é sempre um candidato a vencer a prova, o Ajax, que se quer reposicionar nas competições europeias, e o AEK, que fez um bom trabalho para se apurar para fase de grupos", concluiu.

O Benfica defronta este domingo o Nacional, na Madeira, em jogo da quarta jornada da I Liga, que tem início às 18:30.