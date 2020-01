Benfica soma 13.ª vitória em 13 jogos na Liga femnina, ao golear Ovarense

O líder Benfica somou este domingo a 13.ª vitória, em 13 jogos, na Liga feminina de futebol, ao golear a Ovarense por 6-0, em encontro realizado no campo número 7 do Benfica Campus, no Seixal.