Benfica soma triunfo 14 em 14 jogos na Liga feminina, ao golear Estoril Praia

Darlene, aos sete, 64 e 89, os dois primeiros de penálti, e Cloé Lacasse, aos 26 e 46, o primeiro também de grande penalidade, apontaram os tentos das comandadas de Luís Andrade.



O Benfica passou a somar 42 pontos, com 99 golos marcados e apenas um sofrido, contra 39 do Sporting, segundo colocado, que hoje venceu por 3-0 no reduto da Ovarense.



Na próxima ronda, a 15.ª, as benfiquistas deslocam-se precisamente ao reduto das ‘leoas’, num embate marcado para 23 de fevereiro, pelas 16:00.



As ‘encarnadas’ já conquistaram a Supertaça (1-0 ao Sporting de Braga), estão nos ‘quartos’ da Taça de Portugal (recebem o Amora) e somam um triunfo (3-1 em Braga) e um empate (2-2 com o Sporting) na Taça da Liga, estando perto da final.



Em 2018/19, na estreia no futebol feminino, as ‘encarnadas’ conquistaram o campeonato da segunda divisão e a Taça de Portugal.