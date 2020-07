Benfica-Sporting: "Águias" testam equipa para a Taça e"leões" tentam o pódio

Na 34.ª e última jornada da edição 2019/2020 da prova, bem atípica devido à pandemia da covid-19, e num Estádio da Luz sem público, os eternos rivais de Lisboa encontram-se, com o Benfica já com as atenções viradas para a Taça de Portugal, que pode suavizar a época negativa, e o Sporting a necessitar apenas de um ponto para garantir o pódio.





Benfica tenta minimizar os estragos







Com o título perdido para o FC Porto e com o segundo lugar definido, a equipa da Luz vai cumprir calendário frente ao seu eterno rival e vizinho, mas o embate com a equipa de Alvalade poderá ser o teste ideal para Nélson Veríssimo na preparação para a final da Taça de Portugal com o FC Porto, agendada para 1 de agosto, em Coimbra, e não no Jamor, como é tradição.Promovido ao lugar após a saída de Bruno Lage, no final de junho, o antigo defesa central está a viver a sua primeira experiência como treinador principal, depois de largos anos na estrutura técnica dos encarnados, e pode mesmo levantar uma Taça de Portugal.









Para isso, basta o Sporting repetir o resultado alcançado nas duas últimas temporadas na Luz (1-1), embora uma derrota também poderá servir, já que o Sporting de Braga está obrigado a vencer na receção ao campeão FC Porto.

O dérbi da 34.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol tem início agendado para as 21h15 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Fábio Veríssimo, de Leiria.