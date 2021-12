Benfica-Sporting. "Águias" testam invencibilidade leonina

Na sexta-feira, a formação comandada por Rúben Amorim vai entrar no Estádio da Luz no melhor momento da época, embalada por sete vitórias consecutivas na I Liga e 11 seguidas em todas as competições, além de não ter averbado ainda qualquer desaire no campeonato.O conjunto de Alvalade ocupa o segundo posto da prova, mas com os mesmos 32 pontos do FC Porto, que é a outra formação ainda sem qualquer derrota na I Liga e que vai querer tirar proveito do dérbi, uma vez que jogará em Portimão no mesmo dia e poderá fugir aos dois concorrentes diretos.Depois de terem comandado o campeonato durante as primeiras nove jornadas, os encarnados seguem na terceira posição desde há três rondas, com 31 pontos, pelo que o dérbi será importante para não perder de vista a dupla da frente.Na Luz estarão frente-a-frente a melhor defesa da competição, a do Sporting, com quatro golos sofridos, e o melhor ataque, o do Benfica, com 34 tentos apontados, sete dos quais foram somados à contabilidade encarnada na última ronda, num bizarro jogo com o Belenenses SAD (7-0), que durou apenas 48 minutos, depois de os "azuis" terem ficado sem três dos nove jogadores que alinharam de início, na sequência de um surto de covid-19.Para a fortaleza sportinguista muito tem contribuído o "todo-o-terreno" João Palhinha, que se lesionou no último jogo e será a grande baixa dos verde e brancos na casa do rival, juntando-se a Rúben Vinagre e Jovane Cabral entre os indisponíveis.





Encarnados expectantes







Por seu lado o Benfica há muito que sabe que não contará com Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho, ambos fora dos relvados até final da época, nem com Radonjic, também lesionado, restando a dúvida sobre a condição física de Diogo Gonçalves.Sem vencer na Luz desde 2015, o Sporting vai disputar o dérbi em vésperas de visitar o Ajax, na última ronda da Liga dos Campeões, que nada decidirá, tendo em conta que as duas formações já asseguraram a passagem aos oitavos de final, com os holandeses no primeiro lugar do grupo e os "leões" no segundo.Ao contrário, os encarnados vão tentar vencer e ultrapassar o rival leonino na classificação, dias antes de receberem o Dinamo Kiev, num jogo no qual terão de vencer e esperar que o FC Barcelona não vença o Bayern Munique, para carimbarem a qualificação para os "oitavos" da prova milionária.Benfica e Sporting jogam na sexta-feira, a partir das 21h15, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 13.ª jornada que será dirigido pelo árbitro Artur Soares Dias.