RTP Comentários 05 Jul, 2019, 19:28 / atualizado em 05 Jul, 2019, 19:51 | Futebol Nacional

O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone, que coloca frente a frente o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal, Benfica e Sporting, respetivamente, tem o pontapé de saída agendado para as 20h45 do dia 4 de agosto, no Estádio Algarve.



Será o início da época em jogos oficiais naquele que é o primeiro dérbi da temporada 2019/20.





Segundo informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o encontro será realizado no Estádio Algarve, um palco que volta a receber esta decisão depois de três anos a ser disputada em Aveiro.